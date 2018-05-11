Жамнов: если вы не считаете Швейцарию серьёзным соперником, то ошибаетесь

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал об изменениях в составе по ходу матча с командой Чехии (3:4 ОТ), а также поделился мнением о следующем сопернике россиян — команде Швейцарии.



«Недооценки Крейчи и Пастрняка не было, просто это игроки высокого уровня. Были ошибки, которые мы совершили, они ими воспользовались. Таким мастерам нужно полшанса, чтобы реализовать их. Они всё это показали. Поэтому будем более дисциплинированно играть в обороне, чтобы таких ситуаций больше не было. Во вчерашней игре есть много позитивного, сегодня мы ребятам показали все их ошибки.



Капризова убирали в третье звено, потому что он не вошёл в игру. Решили добавить энергии в звено Дацюка. Но в целом Кирилл неплохо смотрелся. Все матчи остались с серьёзными соперниками. Если вы не считаете Швейцарию серьёзным соперником, то ошибаетесь. Эта команда хорошо играет, она показала это в матче с Чехией. У них есть мастеровитые игроки, на них надо настраиваться так же, как и на чехов. Если у нас будет игровая дисциплина и не будем отходить от плана на игру, то всё должно получиться», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Мы переоценили звено Дацюка. 5 выводов из матча Россия – Чехия Мастеров уровня Крейчи и Пастрняка у нас нет. И с этим надо смириться.