«Барыс» продлил контракт с нападающим Владимиром Маркеловым

Нападающий Владимир Маркелов продлил контракт с «Барысом», сообщается на официальном сайте клуба. Годичное соглашение носит двусторонний характер.



В минувшем сезоне Маркелов сыграл 47 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, набрав 9 (4+5) результативных баллов. Кроме того 30-летний хоккеист стал лидером «Барыса» среди нападающих по блокированным броскам – 47 (седьмое место в Лиге).

Маркелов находится в «Барысе» с сезона-2015/16, до этого в КХЛ он имел опыт выступления за новосибирскую «Сибирь».