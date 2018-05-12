Куниц: «Тампа» сегодня щупала воду, но не проверяла голкипера «Вашингтона»

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Крис Куниц подвёл итоги первого матча серии с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4).



«К счастью, это серия до четырёх побед, а не до одной. Мы слишком долго сегодня щупали воду, что привело к тому, что мы почти не проверяли их голкипера.



Два гола в третьем периоде? Я бы не стал уделять много внимания тому, что случилось в третьем периоде, потому что они были впереди 4:0 и диктовали ход матча», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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