Вратарь Александр Салак перешёл в «Локомотив»

Чешский голкипер Александр Салак, ранее выступавший за новосибирскую «Сибирь», подписал контракт с ярославским «Локомотивом», информирует официальный сайт КХЛ. Соглашение подписано сроком на один сезон.



В минувшем сезоне 31-летний вратарь выиграл 14 матчей из 37, отражая 91,7 % бросков и в среднем пропуская 2,53 шайбы за игру. За карьеру в КХЛ Салак принял участие в 211 играх, в которых одержал 110 побед при проценте отражённых бросков 93,3 и коэффициенте надёжности 2,00.

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