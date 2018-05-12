Яковенко: в апреле обсуждали с Титовым возможное предложение из «Трактора»

Руководитель скаутской службы «Авангарда» Андрей Яковенко, входивший в тренерский штаб омского клуба, прокомментировал информацию о переходе вместе с Германом Титовым в челябинский «Трактор».



«В апреле говорили, что Герману может поступить предложение, но на этом и закончилось. Он улетел отдыхать, и всё: говорит, если что — наберу. Пока не набирал, ничего не говорил. Мне никто не предлагал. С Титовым просто обсуждали, когда это первый раз появилось в прессе ещё давным-давно, и больше к этой теме не возвращались», — рассказал Яковенко.



Ранее «Чемпионату» стало известно, что Герман Титов будет новым главным тренером челябинского «Трактора», а его помощником станет Андрей Яковенко.

Титов станет новым главным тренером «Трактора», Яковенко будет помощником