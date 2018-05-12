Россия назвала состав на матч со Швейцарией на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею назвала состав на пятый матч чемпионата мира 2018 года в Дании. Соперником подопечных Ильи Воробьёва станет команда Швейцарии. Начало встречи запланировано на 21:15 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Первый матч за сборную на нынешнем мировом первенстве проведёт форвард Никита Гусев, он заявлен в первое звено российской команды. Нападающий Евгений Дадонов перемещён из первого сочетания в третье. 13-м нападающим на игру заявлен Илья Михеев.
Кошечкин (Шестёркин);
Киселевич — Гавриков, Гусев — Дацюк — Капризов;
Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;
Яковлев — Береглазов, Дадонов — Андронов — Мамин;
Трямкин, Барабанов — Каблуков — Шалунов, Михеев.
Россия сыграет с Швейцарией на ЧМ-2018. LIVE
Команда Ильи Воробьёва проведёт пятый матч на чемпионате мира. Всё самое интересное об игре и события вокруг неё – в нашем лайве.