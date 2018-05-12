Россия назвала состав на матч со Швейцарией на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею назвала состав на пятый матч чемпионата мира 2018 года в Дании. Соперником подопечных Ильи Воробьёва станет команда Швейцарии. Начало встречи запланировано на 21:15 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Первый матч за сборную на нынешнем мировом первенстве проведёт форвард Никита Гусев, он заявлен в первое звено российской команды. Нападающий Евгений Дадонов перемещён из первого сочетания в третье. 13-м нападающим на игру заявлен Илья Михеев.

Кошечкин (Шестёркин);

Киселевич — Гавриков, Гусев — Дацюк — Капризов;

Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;

Яковлев — Береглазов, Дадонов — Андронов — Мамин;

Трямкин, Барабанов — Каблуков — Шалунов, Михеев.