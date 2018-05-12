Дания — Южная Корея — 3:1. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018

Сборная Дании выиграла третий подряд матч группового этапа чемпионата мира по хоккею. Во встрече группы B в Херинге хозяева турнира переиграли команду Южной Кореи со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).



Для датчан эта победа стала четвёртой на турнире в шести матчах. Южнокорейцы потерпели шесть поражений на нынешнем чемпионате мира и покинули элитный дивизион мирового хоккея. Победу сборной Дании в сегодняшней игре принесли голы Франса Нильсена, Йеспера Йенсена и Никласа Хардта. Южнокорейцы ответили точным броском Ки Сун Кима.

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