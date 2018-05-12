Капризов: мы все ждали Гусева, сегодня получилось хорошо с ним сыграть

Нападающий сборной России по хоккею Кирилл Капризов прокомментировал исход победного матча с командой Швейцарии (4:3).

«Мы все ждали Гусева, но играть вместе или нет — решать не мне, а тренерам. Сегодня хорошо получилось. Времени, чтобы вернуть взаимопонимание, особо не потратили. Швейцарцы — быстрая команда, хорошая. Ненужные удаления в концовке смазали немного впечатление. Неудачно, что пропустили гол. Но в целом нормальная игра. Не сказал бы, что при счёте 3:1 стали действовать пассивнее. Старались так же играть, как и раньше. Канадцы проиграли финнам? Я слежу за своей командой и только», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.