Россия – Швейцария: Никита Нестеров провёл на льду больше 23 минут

Стало известно игровое время хоккеистов сборной России по итогам победного матча на чемпионате мира с национальной командой Швейцарии. Российская команда праздновала победу со счётом 4:3.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018



Больше всех времени на льду провёл защитник Никита Нестеров — 23 минуты и 8 секунд. Меньше всех — нападающий Илья Михеев — 3 минуты 3 секунды. Форвард «Авангарда» был заявлен на игру 13-м форвардом.



Игровое время хоккеистов сборной России в матче с командой Швейцарии.