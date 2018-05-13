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Россия – Швейцария: Никита Нестеров провёл на льду больше 23 минут

Россия – Швейцария: Никита Нестеров провёл на льду больше 23 минут
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Стало известно игровое время хоккеистов сборной России по итогам победного матча на чемпионате мира с национальной командой Швейцарии. Российская команда праздновала победу со счётом 4:3.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Больше всех времени на льду провёл защитник Никита Нестеров — 23 минуты и 8 секунд. Меньше всех — нападающий Илья Михеев — 3 минуты 3 секунды. Форвард «Авангарда» был заявлен на игру 13-м форвардом.

Игровое время хоккеистов сборной России в матче с командой Швейцарии.

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