Яковлев – о своей ошибке в матче с Швейцарией: соперник перехитрил меня, обманул

Защитник сборной России Егор Яковлев прокомментировал исход победного матча с командой Швейцарии (4:3).

«Швейцарцы в последние годы показывают очень приличный хоккей. У них очень приличный чемпионат. Мы ожидали хорошей игры, настраивались на бой. В эпизоде с моей ошибкой во втором голе Швейцарии соперник перехитрил меня, обманул. Я хотел его вытянуть на себя и отдать дальше передачу, но он прочитал меня. На таком уровне ошибки всегда приводят к голам.

Темп игры у швейцарцев такой же, как у чехов. Просто у Чехии побольше мастеров. Да, были стычки, но ничего страшного. Мы ожидали такой игры. Считаю, что Береглазов хорошо влился, подготовился. Это очень непросто, вливаться в игру по ходу турнира. Он достойно справился. Почему откатились в третьем периоде? Наверное, это наша главная ошибка. Тренеры просили играть агрессивнее, работать в зоне соперника, а мы играли на сохранение счёта. Надо будет разобраться. Никаких конкретных установок по хоккеистам Швейцарии не было», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.