Воробьёв – об игре Гусева со Швейцарией: вы довольны Никитой, и я доволен

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьёв оценил игру нападающего Никиты Гусева в матче с командой Швейцарии (4:3) на чемпионате мира – 2018 в Дании. Также специалист рассказал об перестановке в звеньях, которые коснулись Евгения Дадонова и Павла Бучневича.

«Вы довольны игрой Гусева, и я доволен. Сложно пока сказать, готов ли он выдерживать весь матч и играть по 20 минут, я надеюсь на это.



Рокировка Бучневич — Дадонов? Добились, чего хотели, Женька забил гол. Помимо гола, он добавил скорости и динамики звену, в этом и был смысл», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.