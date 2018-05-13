Капанен – о победе над Канадой: Финляндия доказала, что может побеждать лучших

Нападающий сборной Финляндии по хоккею Каспери Капанен прокомментировал исход победного матча с командой Канады (5:1) на чемпионате мира – 2018 в Дании.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018



«Сегодня, я думаю, сборная Финляндии доказала, что может играть с лучшими и побеждать лучших. Конечно, нам надо прибавлять ещё в некоторых вещах, но это хорошая победа для нас. Нам нужен был такой камбэк в свете проигрыша в предыдущем матче Дании 2:3. Так что сегодня мы должны быть довольны результатом», — приводит слова Капанена официальный сайт ИИХФ.