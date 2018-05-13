Жамнов: у Хафизуллина прогресс на лицо, посмотрим его ещё завтра на раскатке

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о подготовке национальной команды перед игрой со Словакией на ЧМ-2018.
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«По Хафизуллину посмотрим, завтра у нас ещё раскатка. Будем принимать решение. Пока непонятно. Но сегодня он уже катался, прогресс на лицо. Кто из вратарей сыграет — скажем завтра на раскатке», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Хафизуллин получил повреждение в матче чемпионата мира — 2018 с чехами (3:4 ОТ). Из-за травмы он пропустил вчерашний матч с командой Швейцарии (4:3), но сегодня, 13 мая, принял участие в ледовом тренировочном занятии сборной России.
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