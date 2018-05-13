Патрик Кейн возглавил гонку бомбардиров чемпионата мира–2018 по хоккею

Нападающий сборной США Патрик Кейн забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу в матче группового этапа чемпионата мира—2018 с командой Норвегии (9:3).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Это позволило форварду возглавить гонку бомбардиров первенства, проходящего в Дании. После шести матчей в активе Кейна 15 (5+10) очков. Ближайшими преследователями являются два нападающих сборной Финляндии. У Себастьяна Ахо в активе 13 (5+8) баллов, с аналогичной результативностью вторую строчку с ним делит Теуво Терявяйнен.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.