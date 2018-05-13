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Рантанен: Финляндия стала играть в быстрый хоккей, вялотекущий стиль – в прошлом

Рантанен: Финляндия стала играть в быстрый хоккей, вялотекущий стиль – в прошлом
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен рассказал об изменениях в стиле игры национальной команды. Хоккеист «Колорадо Эвеланш» на ЧМ-2018 набрал 8 (5+3) очков и находится на седьмой позиции в списке бомбардиров.

«Всегда приятно помочь команде достичь победы и обрести уверенность в себе, но командный успех всё-таки важнее, чем личные достижения. Все любят играть в быстрый хоккей. Сборная Финляндии отличается от прошлогоднего образца, она играет намного быстрее. Это помогает нам достичь результата, мы много атакуем. Каждому нравится такой хоккей, это лучше, чем замедлять игру. Вялотекущий стиль остался в прошлом
Но, естественно, вы должны быть хорошим игроком, чтобы выдерживать высокий темп», — приводит слова Рантанена Iltalehti.

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