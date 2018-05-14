Кучеров и Кузнецов обменялись голевыми передачами

Во втором матче финальной серии Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашней площадке принимает «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 после первого периода).

Счёт в матче на 28-й секунде первого периода открыл нападающий «столичных» Том Уилсон, который удачным подправлением застал врасплох Андрея Василевского. Российский форвард гостей Евгений Кузнецов отметился в этом эпизоде голевой передачей.

Однако спустя 10 минут «молнии» уже вышли вперёд — капитан хозяев Стивен Стэмкос забросил шайбу в большинстве с передачи Никиты Кучерова.

Видео взяты с официального сайта НХЛ.