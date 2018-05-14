Андрей Василевский пропустил 10 шайб за 2 матча серии с «Вашингтоном»

Во втором финальном матче Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил 2:6 (2:1, 0:3, 0:2). Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Кэпиталз».

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский провёл весь матч и отразил 31 бросок из 37. За две игры серии 23-летний вратарь пропустил 10 шайб, отражая при этом 83,9% бросков.

Всего в нынешнем плей-офф Василевский одержал 8 побед в 12 матчах при проценте отражённых бросков 91,2 и коэффициенте надёжности 2,74.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор лучших моментов матча.