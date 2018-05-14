Россия — Словакия: Зайцев стал ассистентом капитана, сменив Андронова

Ассистентом капитана сборной России на матч с командой Словакии на чемпионате мира по хоккею стал защитник Никита Зайцев, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов. Напомним, ранее литеру «А» на форме носил форвард Сергей Андронов, но он не принимает участия в сегодняшней игре из-за повреждения на утренней раскатке.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Словакия.



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