Орпик: Овечкин — безбашенный игрок и человек, ему не нужно меняться

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик поделился мнением о характере своего партнёра по команде, российского нападающего Александра Овечкина.



«Лучшее слово, чтобы описать Овечкина на льду и за его пределами, — безбашенность. Знаю, что хоккеисты старой школы удивятся такой оценке, но я использую это слово в самом хорошем смысле. Он играет в хоккей с таким уровнем свободы, что это позволяет ему брать от игры так много, как не удаётся другим парням. Разумеется, его уровень таланта поднял „Вашингтон“ на новый уровень, но главное — любовь к игре делает его отличным партнёром по команде.

Уверен, что на протяжении всей карьеры Овечкина пытались изменить многие люди. Но если ты так велик, для чего тебе меняться?" — цитирует Орпика The Players Tribune.