Россия — Словакия: Максим Мамин открыл счёт, гол стал для него третьим на ЧМ

На 12-й минуте первого периода матча группового этапа чемпионата мира—2018 между сборными России и Словакии счёт в игре открыл нападающий Максим Мамин. Форварду удалось со второй попытки пробить голкипера словаков Марека Чильяка, ассистентом выступил нападающий Никита Сошников.



Для Мамина это уже третий гол на чемпионате мира в Дании. В матче продолжается первый период, счёт 1:0 в пользу России.



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