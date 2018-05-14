Эллер: вклад в победу в Кубке Стэнли вносят все полевые игроки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер после крупной победы над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2, 2-0) отметил, что в Кубке Стэнли любой игрок вносит вклад в победу.



«Каждый год смотришь на команды, которые играют в финале Кубка Стэнли и побеждают в нём, и видишь, что вклад в успех делают все полевые игроки. У нас сейчас забивают ребята, от которых не всегда ждут голов. Это именно то, что нам требуется», — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ.

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