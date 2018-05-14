Илья Воробьёв не стал обсуждать вратарей, чтобы не спугнуть удачу

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв после игры со Словакией (4:0) прокомментировал ситуацию с вратарями команды.



«Последнее слово по вратарям принимает тренер голкиперов или я? Мы говорим об этом. Естественно, доверяем Рашиту Давыдову, но если… Мы обсуждаем это. Тема вратарей – очень сложная. Это индивидуальный вид спорта. Давайте, на удачу, её не обсуждать, я стараюсь не трогать их лишний раз», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.