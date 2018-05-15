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Онлайн-трансляции ЧМ по хоккею 15 мая: заключительные матчи группового этапа

Онлайн-трансляции ЧМ по хоккею 15 мая: заключительные матчи группового этапа
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сегодня, 15 мая, в очередной игровой день чемпионата мира по хоккею 2018 года, состоятся шесть матчей, которые станут заключительными на групповом этапе турнира. В Хернинге встретятся сборные Финляндии и США, Канады и Германии, а также Латвия и Дания определят последнего участника стадии плей-офф. В Копенгагене померятся силами сборные Швейцарии и Франции, Беларуси и Словакии, а сборная России сыграет со Швецией в матче за первое место в группе A. Следите за перипетиями матчей в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

13:15 (мск). Группа А. Швейцария— Франция

ЧМ-2018
15 мая 2018, вторник. 13:15 МСК
Швейцария
Франция

13:15. Группа B. Финляндия— США

ЧМ-2018
15 мая 2018, вторник. 13:15 МСК
Финляндия
США

17:15. Группа A. Беларусь — Словакия

ЧМ-2018
15 мая 2018, вторник. 17:15 МСК
Беларусь
Словакия

17:15. Группа B. Канада — Германия

ЧМ-2018
15 мая 2018, вторник. 17:15 МСК
Канада
Германия

21:15. Группа A. Россия — Швеция

ЧМ-2018
15 мая 2018, вторник. 21:15 МСК
Россия
Швеция

21:15. Группа B. Латвия — Дания

ЧМ-2018
15 мая 2018, вторник. 21:15 МСК
Латвия
Дания
С кем сыграет Россия? Турнирные расклады на плей-офф ЧМ! LIVE
Латвия, Дания, Финляндия или, может, Канада?
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