Онлайн-трансляции ЧМ по хоккею 15 мая: заключительные матчи группового этапа

Сегодня, 15 мая, в очередной игровой день чемпионата мира по хоккею 2018 года, состоятся шесть матчей, которые станут заключительными на групповом этапе турнира. В Хернинге встретятся сборные Финляндии и США, Канады и Германии, а также Латвия и Дания определят последнего участника стадии плей-офф. В Копенгагене померятся силами сборные Швейцарии и Франции, Беларуси и Словакии, а сборная России сыграет со Швецией в матче за первое место в группе A. Следите за перипетиями матчей в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

13:15 (мск). Группа А. Швейцария— Франция

13:15. Группа B. Финляндия— США

17:15. Группа A. Беларусь — Словакия

17:15. Группа B. Канада — Германия

21:15. Группа A. Россия — Швеция

21:15. Группа B. Латвия — Дания