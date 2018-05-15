Форвард «Вегаса» Маршессо повторил рекорд НХЛ 50-летней давности

Во втором финальном матче Кубка Стэнли в Западной конференции «Виннипег Джетс» на своей площадке принимал «Вегас Голден Найтс» и уступил 1:3 (0:2, 0:0, 1:1). Счёт в серии сравнялся – 1-1.

В составе гостей дублем отметился форвард Джонатан Маршессо. Всего на счету канадца стало 15 (6+9) очков в 12 матчах плей-офф. Таким образом, он повторил рекорд по очкам в розыгрыше Кубка Стэнли для игроков из команд, игравших в плей-офф в своём первом сезоне в НХЛ.

Ранее он единолично принадлежал Биллу Голдсуорси, набравшему 15 очков в плей-офф-1968 за «Миннесоту Норт Старз». Другой форвард «рыцарей» Райлли Смит делит третий результат в истории с Миланом Марчеттой и Дикки Муром (все — по 14 очков).