«Куньлунь» заключил контракт с защитником Заком Юйэнем

«Куньлунь Ред Стар» заключил новый контракт с защитником Заком Юйэнем, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний (КХЛ/ВХЛ) характер и рассчитано на один сезон.

25-летний игрок ранее уже выступал за китайский клуб КХЛ. В минувшем сезоне игрок, обладающий канадским и китайским гражданством, сыграл 21 матч в регулярном чемпионате и набрал 3 (2+1) очка при полезности «-1». В октябре с ним был расторгнут контракт.

Всего за карьеру в КХЛ защитник забросил 6 шайб и сделал 9 голевых передач в 85 матчах при показателе полезности «-8».