Купер — о плей-офф: Овечкин отыгрывается за годы разочарований

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после двух поражений в финале Кубка Стэнли в Восточной конференции прокомментировал успехи капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Мне кажется, что в этом сезоне он отыгрывается за годы разочарований. Он не так просто забросил 600 шайб, творил такие вещи в лиге. В прошлом успех не сопутствовал ему в плей-офф. Но когда почувствуешь вкус этого успеха, начинаешь получать от него истинное наслаждение», — цитирует Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.