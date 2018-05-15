Хедман — о проблемах Василевского: «Тампа» должна лучше работать и помогать ему

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман прокомментировал неудачную игру голкипера команды Андрея Василевского на старте финала Кубка Стэнли в Восточной конференции. За две игры с «Вашингтон Кэпиталз» российский вратарь пропустил 10 шайб.

«Васи — голкипер мирового класса, и мы должны помочь ему делать сейвы. Он доказывал это на протяжении всего сезона и был нашим самым стабильным игроком. Мы должны лучше работать перед ним, для вратаря всегда сложно, когда шайба двигается с запада на восток и обратно в нашей зоне.

Он ждёт многого от самого себя, и ты хочешь это видеть в голкипере. Мы говорили после матча, в перерывах тоже обсуждали, что мы хорошая команда. Мы в финале конференции по праву. Мы верим в себя и партнеров. Нам нужно взять матчи на выезде, и мы уже делали это. И теперь мы сделаем это ещё раз», — цитирует Хедмана официальный сайт НХЛ.