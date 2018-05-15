«Авангард» заключил новый контракт с Данилом Файзуллиным

«Авангард» заключил новый контракт с нападающим Данилом Файзуллиным, информирует официальный сайт омского клуба. Соглашение заключено на два сезона.

В сезоне-2017/18 форвард провёл за омскую команду 36 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности "+5". В плей-офф не набрал очков в 2 матчах и заработал «-2» в графе полезности.

За карьеру в КХЛ 24-летний хоккеист также выступал за «Ак Барс» и «Амур». В общей сложности Файзуллин принял участие в 101 матче, забросил 12 шайб и сделал 16 результативных передач при полезности «+13». Следующий сезон станет для нападающего шестым в лиге.