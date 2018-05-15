Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Россия — Швеция: Андронов и Хафизуллин приняли участие в утренней раскатке

Россия — Швеция: Андронов и Хафизуллин приняли участие в утренней раскатке
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

7 игроков сборной России по хоккею приняли участие в утренней раскатке, информирует корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов. Сегодня, 15 мая, подопечные Ильи Воробьёва проведут заключительный матч на групповом этапе чемпионата мира в Дании. Начало встречи — в 21:15 по московскому времени.

В тренировочном занятии приняли участие защитник Динар Хафизуллин и нападающий Сергей Андронов, пропустившие игру со Словакией из-за повреждений. Также в раскатке участвовали вратари Илья Сорокин, Игорь Шестёркин, Василий Кошечкин, защитник Никита Трямкин и форвард Павел Бучневич.

История личных встреч сборных России и Швеции на чемпионатах мира по хоккею
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент