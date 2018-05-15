ЧМ по хоккею—2018: Финляндия обыграла США, завоевав первое место в группе

Сборная Финляндии одержала победу над командой США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась со счётом 6:2. Таким образом, финны обошли американцев в таблице и заняли первое место в своей группе.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018



Заброшенными шайбами в матче сумели отметиться финские хоккеисты Микко Рантанен, Марко Анттила, Каспери Капанен и Себастьян Ахо, оформивший хет-трик. У США точные броски в свой актив записали Патрик Кейн и Дерек Райан.

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