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ЧМ по хоккею—2018: Финляндия обыграла США, завоевав первое место в группе

ЧМ по хоккею—2018: Финляндия обыграла США, завоевав первое место в группе
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Финляндии одержала победу над командой США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась со счётом 6:2. Таким образом, финны обошли американцев в таблице и заняли первое место в своей группе.

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Заброшенными шайбами в матче сумели отметиться финские хоккеисты Микко Рантанен, Марко Анттила, Каспери Капанен и Себастьян Ахо, оформивший хет-трик. У США точные броски в свой актив записали Патрик Кейн и Дерек Райан.

ЧМ-2018
15 мая 2018, вторник. 13:15 МСК
Финляндия
6 : 2
2:0, 1:0, 3:2
США
1:0 – Ахо (Савинайнен) – 10:17 (5x5), 2:0 – Ахо (Нутиваара) – 17:15 (5x5), 3:0 – Рантанен (Нутиваара, Гранлунд) – 37:51 (5x5), 4:0 – Анттила (Маннинен) – 47:42 (5x5), 4:1 – Кейн (Макэвой) – 51:33 (6x4), 5:1 – Капанен (Толванен, Савинайнен) – 53:57 (5x4), 5:2 – Райан (Кейн, Крайдер) – 54:44 (5x5), 6:2 – Ахо (Кивистё) – 56:45 (en)
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