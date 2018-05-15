1/4 финала ЧМ по хоккею—2018: Финляндия сыграет со Швейцарией, США — с Чехией

Сборная Финляндии одержала победу над командой США (6:2) и заняла первое место в своей группе на чемпионате мира по хоккею—2018, у американской сборной — второе место. Таким образом, стали известны первые четвертьфинальные пары турнира — Финляндия сразится с командой Швейцарии, занявшей четвёртую строчку в группе «А», сборная США будет мериться силами с Чехией, которая вышла в плей-офф с третьего места.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018
Сборной России нужна не Дания или Латвия. Дайте нам Канаду
И у нас будут очень хорошие шансы на выход в полуфинал.
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