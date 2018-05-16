Латвия — Дания — 1:0. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018

Сборная Латвии оказалась сильнее команды Дании в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 1:0. Таким образом, латвийская сборная пробилась в плей-офф чемпионата мира по хоккею, где в четвертьфинале встретится с командой Швеции.

Заброшенной шайбой в составе сборной Латвии отметился Андрис Джериньш, сухой матч добавил в актив голкипер Элвис Мерзликин. Благодаря этой победе, сборная Латвии впервые за девять лет пробилась в плей-офф чемпионата мира.

Видеообзор лучших моментов матча также можно посмотреть в официальном «твиттере» IIHF.