Гусев — об игре со Швецией: тяжело выиграть, когда ты забиваешь всего один гол

Форвард сборной России Никита Гусев поделился впечатлениями от матча с командой Швеции на чемпионате мира-2018 (1:3).

«Сегодня была неплохая игра. У нас было много большинства, требовалось забивать в те моменты, которые мы создали. В конце, конечно, мы пропустили. Но матч получился хорошим по содержанию.

Почему мне не удалось забросить? В каких-то эпизодах сам не исполнил, и пару раз шайба на ребро вставала. Надо, конечно, реализовывать свои моменты.

Хорошо, что заняли второе место в группе. А так надо завершать свои моменты, потому что даже с сильными командами они присутствуют. Тяжело выиграть, когда ты забиваешь всего один гол.

Четвертьфинал с Канадой? Посмотрим, игра покажет», — цитирует Гусева пресс-служба ФХР.