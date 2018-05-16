Василевский признан первой звездой матча с «Вашингтоном»

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский одержал победу в третьем матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Вашингтон Кэпиталз» (4:2). Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Кэпиталз».
Российский вратарь отразил 36 бросков по своим воротам из 38 и был признан первой звездой матча.
Второй звездой матча стал шведский защитник «Тампы» Виктор Хедман, набравший 3 (1+2) очка. Третьей звездой — его одноклубник россиянин Никита Кучеров, набравший 2 (1+1) очка.
Следующий матч пройдет в Вашингтоне 18 мая мск.
Видео также можно посмотреть в YouTube на официальном канале SPORTSNET.
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