«Югра» и «Салават Юлаев» совершили обмен молодыми игроками

«Югра» обменяла нападающего Данила Башкирова и защитника Никиту Анохина в «Салават Юлаев» на форварда Максима Аскарова и денежную компенсацию, информирует официальный сайт ханты-мансийского клуба.

Башкиров в прошедшем сезоне сыграл в «молодёжке» 47 матчей, набрал 25 (11+14) очков при показателе полезности «+10». Также 17-летний хоккеист на регулярной основе вызывался в сборную России своего возраста.

На счету Анохина 59 матчей в «Мамонтах Югры», в которых он набрал 11 (1+10) очков при показателе полезности «+18».

В прошедшем сезоне Аскаров в составе «Толпара» сыграл 60 матчей, набрав 53 (17+36) очка. Его показатель полезности составил «+24».