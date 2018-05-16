Гомоляко — о ЧМ-2018: Россия обыграет канадцев, если добавит в большинстве

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко предположил, за счёт чего сборная России способна обыграть Канаду и пройти в полуфинал чемпионат мира 2018 года по хоккею.

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«Мы можем выиграть у Канады за счёт собственной самоотдачи, выполнения тренерской установки и за счёт того, что будем играть все 60 минут. А не как сейчас, когда мы 30 минут играем, а остальные 30 — нет. У канадцев мало слабых мест, но они не так сильны в обороне, и у них не так хорошо идёт большинство. Поэтому я думаю, что это наш козырь. Если мы добавим в большинстве, то обыграем канадцев», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Россия пройдёт Канаду в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года по хоккею?