О'Райлли: Россия — Канада — это классика, будет интересно

Нападающий сборной Канады Райан О'Райлли поделился мыслями перед предстоящим матчем 1/4 финала чемпионата мира по хоккею—2018 между сборными России и Канады.

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«Я думаю, что это будет интересная игра против очень интересного соперника. Нужно фокусироваться на своей игре, отрабатывать каждую смену, и тогда всё будет хорошо. Насколько вам принципиально выиграть у России? Матчи Россия — Канада — это всегда принципиальное противостояние, это классическая игра. Это самое интересное, что бывает в хоккее, и для болельщиков, и для игроков. У нас есть разная история матчей с русскими, есть победы, есть поражения. Сейчас совсем другие составы, нет смысла сравнивать. Будем двигаться шаг за шагом. Вы видели матчи сборной России на этом турнире? Только хайлайты. Думаю, что у нас будет подробный видеоразбор перед самим матчем», — передает слова О'Райлли корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Завтра, 17 мая, подопечные Ильи Воробьёва проведут четвертьфинальный матч чемпионата мира. Соперником будет сборная Канады, начало встречи запланировано на 17:15 мск.