Сушинский: с переходом Петрова мы получили опытного мастера, такие нужны в Омске

Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал переход в стан «ястребов» нападающего Кирилла Петрова в результате обмена с ЦСКА.



«С переходом Петрова мы получили опытного мастера, способного стабильно набирать очки как в регулярке, так и в плей-офф, что очень важно. Петров действует агрессивно, обладает поставленным броском, может играть и в силовой, и в комбинационный хоккей. Его высокий показатель полезности говорит о многом: он всегда работает на команду, а не на индивидуальные показатели. Именно такие хоккеисты нам нужны в «Авангарде» образца нового сезона», — цитирует Сушинского официальный сайт «Авангарда».

Нападающий ЦСКА Кирилл Петров обменян в «Авангард»