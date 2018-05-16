«Баффало Сэйбрз» подписал контракт с лучшим защитником шведского чемпионата

«Баффало Сэйбрз» подписал контракт новичка с защитником Лоуренсом Пайлатом сроком на два года. Об этом сообщает официальный сайт клуба НХЛ.

22-летний игрок обороны в сезоне-2017/18 сыграл 52 матча за «ХВ-71», записав в свой актив 38 (8+30) результативных баллов. Он стал лучшим бомбардиров среди защитников в шведском чемпионате, а также был признан лучшим защитником года в шведской SHL.

Пайлат не был задрафтован в Национальной хоккейной лиге. Он имеет, помимо шведского, американское гражданство.