Московское «Динамо» объявило о заключении контракта с Вадимом Шипачёвым

Московское «Динамо» объявило о заключении контракта с нападающим Вадимом Шипачёвым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение заключено на два сезона. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
В минувшем сезоне 31-летний форвард выступал за СКА, где забросил 9 шайб и сделал 16 голевых передач в 25 матчах регулярного сезона, в 14 матчах Кубка Гагарина на его счету 11 (4+7) очков. За карьеру в КХЛ хоккеист также выступал за «Северсталь». В общей сложности Вадим сыграл в лиге 563 матча и набрал 517 (172+385) очков при показателе полезности «+118».
Шипачёв является олимпийским чемпионом 2018 года, чемпионом мира 2014 года, двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017), участником двух Матчей всех звёзд КХЛ (2012, 2015).
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