Дрегер: трио Дацюка, Гусева и Капризова — это полностью упакованное звено

Обозреватель канадского телеканала TSN Даррен Дрегер поделился мыслями о предстоящем матче чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады.

«Это будет сложный матч и для россиян, и для канадцев. Но в то же время это хорошо для обеих сборных, которые не безупречно провели групповой этап. У сборной России потрясающая первая тройка, которую возглавляет 39-летний Павел Дацюк, вместе с Капризовым и Гусевым они выглядят полностью упакованным звеном. Для канадской команды будет важно играть на должном уровне активности, потому что ситуация сродни матчу плей-офф — новый город, новый стадион, незнакомая обстановка. На групповом этапе Канада не продемонстрировала свой лучший хоккей, сейчас нужно объединить талант и трудолюбие», — сказал Дрегер в эфире TSN.