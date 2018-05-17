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Россия — Канада: стал известен состав команды Ильи Воробьёва на матч ЧМ-2018

Россия — Канада: стал известен состав команды Ильи Воробьёва на матч ЧМ-2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Официальный «твиттер» Федерации хоккея России объявил состав команды на матч с командой Канады на ЧМ-2018.

Напомним, сегодня, 17 мая, в Копенгагене на стадионе «Роял-Арена» в рамках чемпионата мира—2018 состоится четвертьфинальный матч сборных России и Канады. Встреча начнётся в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Шестёркин (Кошечкин);
Гавриков — Киселевич, Гусев— Дацюк — Капризов;
Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;
Яковлев — Береглазов, Барабанов — Каблуков — Дадонов;
Хафизуллин, Сошников — Андронов — Михеев, Шалунов.

Россия решила удивить Канаду – главная четвертьфинальная битва ЧМ! LIVE
Команда Ильи Воробьёва сыграет с Канадой на чемпионате мира. Всё самое интересное об игре и события вокруг неё – в нашем лайве.
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