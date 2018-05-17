Россия — Канада: стал известен состав команды Ильи Воробьёва на матч ЧМ-2018

Официальный «твиттер» Федерации хоккея России объявил состав команды на матч с командой Канады на ЧМ-2018.



Напомним, сегодня, 17 мая, в Копенгагене на стадионе «Роял-Арена» в рамках чемпионата мира—2018 состоится четвертьфинальный матч сборных России и Канады. Встреча начнётся в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Шестёркин (Кошечкин);

Гавриков — Киселевич, Гусев— Дацюк — Капризов;

Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;

Яковлев — Береглазов, Барабанов — Каблуков — Дадонов;

Хафизуллин, Сошников — Андронов — Михеев, Шалунов.

Россия решила удивить Канаду – главная четвертьфинальная битва ЧМ! LIVE Команда Ильи Воробьёва сыграет с Канадой на чемпионате мира. Всё самое интересное об игре и события вокруг неё – в нашем лайве.