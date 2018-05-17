Дацюк — об игре за сборную: надо помогать команде, а не просто футболку носить

Капитан сборной России Павел Дацюк прокомментировал матч 1/4 финала чемпионата мира–2018 по хоккею со сборной Канады (4:5 ОТ).



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«Оценка турнира для сборной России? Я не учитель, чтобы отметки выставлять. Команда молодая, хочет победить. Взят курс на омоложение, вот и меня омолодили. Если будет здоровье и будут приглашать, с удовольствием ещё сыграю за сборную. Главное, помогать команде, а не просто футболку носить», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.