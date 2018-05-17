Питерс — о четвертьфинале с Россией: это был по-настоящему хороший матч

Главный тренер сборной Канады Билл Питерс подвёл итоги матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею со сборной России (5:4 ОТ).



«Согласен с Воробьёвым, это был по-настоящему хороший матч. Соперник играл очень хорошо, давил и был лучшей командой во втором периоде, владел территориальным преимуществом. Россия смогла вернуться в игру, из 0:2 сделать 2:2. Дисциплина была ключевым фактором. Мы знали, что россияне меньше всех удалялись на этом турнире.



Перед матчем обращали особое внимание на то, что надо лучше двигаться и держаться подальше от скамейки штрафников. Сегодня этот фактор сыграл в нашу пользу.



Забавно, что наше большинство хорошо работало в начале турнира. Потом что-то не заладилось, мы стали экспериментировать, пробовать разные варианты. Нам ничего не понравилось, вчера мы провели короткую ледовую тренировку и вернулись к первоначальным сочетаниям. Очевидно, что спецбригады большинства сегодня выглядели хорошо. Мы реализовали два удаления из трёх в первой половине игры, потом было «четыре на три» в овертайме. В матче с США у нас уже была такая же ситуация, и мы не забили.



Сегодня Туррис сделал хорошую передачу, потом Макдэвид сделал пас, и шайба прошла прямо между ногами защитника и прямо на клюшку О'Райлли. Очень умная игра. Когда получаешь такие шансы, надо их использовать. Сегодня у нас получилось это сделать», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Деревянные медали. Этой сборной России канадцы не по зубам Сборная России трижды отыгрывалась в матче с Канадой, но всё равно вылетела в четвертьфинале чемпионата мира.