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ЧМ-2018 по хоккею: Финляндия сенсационно проиграла Швейцарии в четвертьфинале

ЧМ-2018 по хоккею: Финляндия сенсационно проиграла Швейцарии в четвертьфинале
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Финляндии потерпела сенсационное поражение от команды Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 2:3. Стоит отметить, что финны заняли первое место в своей группе, Швейцария — четвёртое.

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У Финляндии точные броски в свой актив добавили Маркус Нутиваара и Микко Рантанен. В составе Швейцарии голы на свой счёт записали Энцо Корви, Ноэль Вермин и Грегори Хофман.

ЧМ-2018
17 мая 2018, четверг. 21:15 МСК
Финляндия
2 : 3
1:0, 0:3, 1:0
Швейцария
1:0 – Нутиваара (Койвисто, Рантанен) – 07:01 (5x5), 1:1 – Корви (Фиала, Нидеррайтер) – 29:13 (5x5), 1:2 – Вермин (Майер) – 32:32 (5x5), 1:3 – Хофман (Мозер, Фора) – 33:08 (5x5), 2:3 – Рантанен (Савинайнен) – 48:20 (5x4)

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