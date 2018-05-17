ЧМ-2018 по хоккею: Финляндия сенсационно проиграла Швейцарии в четвертьфинале

Сборная Финляндии потерпела сенсационное поражение от команды Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 2:3. Стоит отметить, что финны заняли первое место в своей группе, Швейцария — четвёртое.



Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018



У Финляндии точные броски в свой актив добавили Маркус Нутиваара и Микко Рантанен. В составе Швейцарии голы на свой счёт записали Энцо Корви, Ноэль Вермин и Грегори Хофман.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»