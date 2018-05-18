Сборная Финляндии при тренере Марьямяки проиграла четыре крупных турнира

Сборная Финляндии потерпела сенсационное поражение от команды Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира–2018 по хоккею, встреча завершилась со счётом 2:3. Стоит отметить, что финны заняли первое место в своей группе, Швейцария — четвёртое.



Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018



Под руководством главного тренера Лаури Марьямяки сборная Финляндии провела четыре крупных турнира, не сумев выиграть медалей. На Кубке мира финны не вышли из группы, на ОИ и ЧМ-2018 вылетели в четвертьфинале, на ЧМ-2017 заняли четвёртое место. Напомним, Марьямяки покинет пост тренера, его заменит Юкка Ялонен.