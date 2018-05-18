О'Райлли: в матче со сборной России были качели

Нападающий сборной Канады Райан О'Райлли прокомментировал победу своей команды над сборной России (5:4 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира.

«Это были качели. Мы имели преимущество несколько раз и всё время продвигались вперёд, чтобы укрепить наши лидерские позиции. Мы показали отличный характер и волю к победе, постоянно выходили вперёд в счёте. Победа играет огромную роль для нас.

Я мало сделал для создания этого гола, просто стоял у ворот с клюшкой. До сих пор не могу понять, как Макдэвид смог отдать мне такой пас», — цитирует игрока TSN.