Василевский признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Тампа-Бэй»

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал первой звездой в четвёртом матче финальной серии Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (4:2, 2-2 в серии). Российский вратарь отразил 36 бросков из 38.

На счету Василевского несколько важных сейвов в третьем периоде, в том числе после броска нападающего «Вашингтона» Бретта Коннолли.

Второй звездой матча стал форвард «Тампы» Брейден Пойнт, набравший 2 (1+1) очка. Третья звезда — российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, забросивший шайбу.

Следующий матч серии пройдёт в Тампе 20 мая мск.