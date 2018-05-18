Стэмкос: Василевский — один из лучших вратарей в мире, он снова дал «Тампе» шанс

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос после победы над «Вашингтон Кэпиталз» (4:2, 2-2) в четвёртом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции высоко оценил вклад в результат вратаря «молний» Андрея Василевского, отразившего 36 бросков и признанного лучшим игроком матча.
«Вот почему Василевский является одним из лучших вратарей в мире. Он даёт нам шанс, когда мы играем не лучшим образом, и сегодня вечером был ещё один пример этому», — цитирует Стэмкоса пресс-служба клуба.
Следующий матч серии пройдёт в Тампе 20 мая мск.
Василевский признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Тампа-Бэй»