Стэмкос: Василевский — один из лучших вратарей в мире, он снова дал «Тампе» шанс

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос после победы над «Вашингтон Кэпиталз» (4:2, 2-2) в четвёртом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции высоко оценил вклад в результат вратаря «молний» Андрея Василевского, отразившего 36 бросков и признанного лучшим игроком матча.

«Вот почему Василевский является одним из лучших вратарей в мире. Он даёт нам шанс, когда мы играем не лучшим образом, и сегодня вечером был ещё один пример этому», — цитирует Стэмкоса пресс-служба клуба.

Следующий матч серии пройдёт в Тампе 20 мая мск.