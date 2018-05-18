Кузнецов повторил рекорд «Вашингтона» по очкам за один плей-офф

В четвёртом матче финала Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» и уступил — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2). Решающей в матче стала шайба Алекса Киллорна в середине третьего периода.

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой. Всего в нынешнем плей-офф на его счету 21 (10+11) очко в 16 матчах. Это повторение клубного рекорда по очкам за один розыгрыш Кубка Стэнли, который ранее единолично принадлежал капитану «Вашингтона» Александру Овечкину — 21 (11+10) очко в 14 матчах плей-офф-2009.

Видео гола Кузнецова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ